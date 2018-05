Morreu o cónego Rui Osório, pároco na Foz do Douro

Jornalista e cronista tinha 77 anos.

13:55



Rui Osório foi ordenado em 1964 e durante dois anos, nos últimos da faculdade, fez um programa semanal na Rádio Renascença. Chegou ainda a escrever prosa para alguns jornais.



" Ainda estudante de Teologia tive dois programas na Rá­dio Renascença, o Colóquio e o Horizontes Pastorais , em que dialoga­va com os ouvintes e que me deram bastante desembaraço. Eram ouvidos à hora do almoço no seminário. E no quarto ano fui funda­dor de uma revista, a Ensaios , de que só saíram três números", contou Rui Osório em entrevista ao Correio do Porto em 2014.



Em 1970, o cónego deu aulas de Religião e Moral na Escola Industrial de Gaia e integrou a equipa fundadora da Voz Portucalense.





O cónego Rui Osório, pároco na Foz do Douro, no Porto, morreu esta quinta-feira aos 77 anos. O padre foi discípulo de D. António, o bispo do Porto que Salazar exilou, e fundou o jornal Voz Portucalense.Rui Osório lutou contra a ditadura e chegou a ver as suas homilias serem gravadas por polícias. Depois do 25 de Abril, e com a permissão de D.António Ferreira Gomes, o pároco tornou-se jornalista profissional.Começou a trabalhar em 1977 no Jornal de Notícias onde chegou a chefe de redação. Aos 65 anos o cónego reformou-se mas continuou a escrever a sua coluna sobre religião no jornal.