Morreu o Padre Luís Seixeira

Morreu o padre Luís Alberto Seixeira, de 53 anos, que no domingo disparou sobre si, em Granja, Penedono.Ao que oapurou, as motivações para o suicídio estão relacionadas com um quadro depressivo que terá começado após a morte do irmão, que também era padre.No domingo, o sacerdote de Ervedosa do Douro, em São João da Pesqueira e Penedono já não celebrou missas.Na residência, quando os meios de socorro entravam para o tentar salvar, disparou um tiro na cabeça. Esteve depois internado no Hospital de Viseu.Luís Alberto Seixeira era natural de Ferreirim, em Sernancelhe, e Capelão do Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego e, até há pouco, no RI 13, em Vila Real.É o primeiro suicídio cometido por um padre militar.Com mais esta morte sobe para 13, o número de padres que cometeram suicídio, em Portugal, nos últimos 10 anos.