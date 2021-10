Morreu o padre que era “mestre pela palavra”

Esteve internado durante 40 dias com Covid-19, no ano passado, e uma indisposição levou, na terça-feira, o padre Feytor Pinto ao Hospital da Luz, Lisboa, onde morreu ontem, aos 89 anos.O Presidente da República destaca "o Homem, o Mestre pela palavra e pelo exemplo, o Cidadão, o Português", recordando o "amor à vida e a capacidade de resistir e de se reinventar até ao último minuto da sua presença entre nós".Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a ida a um encontro de ministros da Justiça, com o Rei de Espanha, em Tenerife, para ir às cerimónias fúnebres."Foi das presenças sacerdotais e cívicas, na sociedade portuguesa das últimas décadas, mais marcantes em todo o sentido da palavra. Ninguém ficava indiferente à sua palavra porque era preenchida de enorme convicção", disse o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.Feytor Pinto estava já bastante fragilizado pelos problemas de saúde, "mas deu um exemplo, vivendo o sofrimento com otimismo", disse José Manuel Pereira de Almeida, atual coordenador nacional da Pastoral da Saúde - liderada durante vários anos, por Feytor Pinto, considerado "inovador para o seu tempo"."Na memória de todos ficará o forte envolvimento em questões da saúde e da sociedade civil", escreveu o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.A posição da Igreja durante a ditadura afastou Maria Barroso, mas a fé adormecida renasceu em 1989, quando o filho João ficou em estado grave num acidente aéreo em Angola. O médico disse "Peça a Deus!" e a antiga primeira-dama assim fez. A devoção foi depois seguida de perto pelo então padre da paróquia do Campo Grande, em Lisboa. Feytor Pinto foi o seu orientador espiritual. Aquando da morte de Maria Barroso, em 2015, o sacerdote destacou aquele "caminho de fé muito bonito e profundo".D. Manuel Clemente preside à missa de corpo presente, hoje às 11h30, na igreja do Campo Grande, Lisboa. O funeral segue, às 14h, para o Cemitério do Alto de São João.O velório teve início ontem e, à noite, foi realizada a vigília de oração. Hoje, a igreja estará aberta a partir das 9h para quem se quiser despedir de Feytor Pinto.