Morreu o Papa emérito Bento XVI

O Papa emérito Bento XVI morreu este sábado, aos 95 anos, anunciou o Vaticano.



Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.





Joseph Alois Ratzinger nasceu a 16 de abril em 1927 na Baviera, na Alemanha. Cresceu numa quinta e entrou para o seminário quando tinha 12 anos.

Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Ratzinger foi obrigado a abandonar os estudos e integrou uma unidade militar antiaérea em Munique. Alistou-se também na Juventude Hitleriana, mas mais tarde alegou que o fez contra a sua vontade.

Na primavera de 1945, quando as tropas aliadas avançaram no território alemão, o jovem Ratzinger abandonou o exército alemão e fugiu para casa. As tropas norte-americanas acabaram depois por invadir a aldeia de Traunstein, onde Ratzinger vivia e fizeram da sua casa um quartel-general.

Joseph Alois Ratzinger acabou por ser identificado como soldado alemão e ficou preso num campo de prisioneiros de guerra, de onde só foi libertado a 19 de junho de 1945.

Em 1947, Ratzinger regressou ao Seminário e após anos de estudo chegou a ser professor universitário. Em 1962, foi para Roma como conselheiro do cardeal alemão Joseph Frings no Concílio Vaticano II.

Ratzinger foi nomeado, em 1977, Cardeal de Munique pelo Papa Paulo VI, que também o nomeou arcebispo do Mónaco. Mas foi com João Paulo II que Joseph Ratzinger ganhou mais poderes quando, em 1981, foi nomeado perfeito para a Congregação da Doutrina e da Fé, instituição que promove e salvaguarda os ideais da Igreja católica em termos de doutrina e fé e que substituiu a Inquisição.

Ratzinger foi sempre uma figura polémica devido às suas posições conservadoras. Nunca escondeu que não concordava com o sacerdócio da mulher e que era contra o matrimónio dos sacerdotes e a homossexualidade. Numa entrevista publicada no livro ‘Luz do Mundo: O Papa, o Mundo e os Sinais dos tempos’, Bento VXI disse ainda que a Igreja não via o uso do preservativo como "uma solução real e moral".

O cardeal alemão foi eleito Papa a 19 de abril de 2005, quando tinha 78 anos, após a morte do seu antecessor João Paulo II. Joseph Alois Ratzinger escolheu o nome de Bento XVI em homenagem ao Pontífice Bento XV "que guiou a Igreja num período atormentado pelo primeiro conflito mundial", justificou na época. " Foi valente e autêntico profeta de paz e agiu com extrema valentia ", referiu ainda.

De acordo com a BBC, o pontificado de Bento XVI ficou marcado por vários escândalos, como o de que o Vaticano teria ajudado a omitir casos de pedofilia dentro da Igreja. Em 2012, a fuga de documentos do Vaticano revelaram episódios de corrupção e lutas internas pelo poder nas altas esferas da Igreja Católica.

O Papa Bento XVI renunciou ao pontificado a 11 de fevereiro de 2013 e disse que na origem da sua decisão estava o seu estado débil de saúde.