Morreu o peregrino mais famoso de Portugal

Manuel Londreira, de 79 anos, que fez mais de 110 peregrinações a Fátima, morreu, quarta-feira, vítima de indisposição súbita, no caminho que fazia todos os dias entre sua casa e o café, em Raiva, Castelo de Paiva, onde vivia. Foi este sábado a sepultar, em Fajões, Oliveira de Azeméis, de onde era natural.





A aventura daquele que ficou conhecido como o peregrino mais famoso do País começou há mais de 40 anos quando foi, pela primeira vez, a Fátima cumprir uma promessa devido a um problema de visão. A partir daí nunca mais parou e começou a ‘pagar’ as promessas de quem não as conseguia cumprir. Nos primeiros anos, conciliava a profissão de jardineiro com as peregrinações.Adérito Simões, enteado. O homem - que fazia das peregrinações a sua vida - fez ainda uma peregrinação, em 2019, a Santiago de Compostela. Desde fevereiro deste ano que Manuel tinha suspendido as peregrinações devido à pandemia de Covid-19.