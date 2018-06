Morreu o presidente da cooperativa Árvore

Amândio Secca tinha 93 anos.

O Presidente da Cooperativa Árvore, Amândio Secca, morreu, aos 93 anos, anunciou esta segunda-feira aquela associação cultural, recordando o homem que fez da sua vida uma luta pela liberdade, cultura, artes e solidariedade.Nascido a 15 de junho de 1925, em Valpaços, e formado em Engenharia Mecânica, pela Universidade do Porto, Amândio Secca tornou-se sócio da Cooperativa Árvore em 1966, fez parte dos corpos sociais da instituição desde 1972 e desempenhava atualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração."É com profunda tristeza que o Conselho de Administração da Cooperativa Árvore e todos os colaboradores da Cooperativa vêm dar notícia do falecimento do seu presidente, eng.º Amândio Secca. Estamos todos mais pobres... A sua partida deixa-nos, no entanto, o sentimento de alguém que lutou pelos valores que sempre nortearam a existência da Cooperativa: liberdade, cultura, artes e solidariedade", afirma a Cooperativa Árvore, em comunicado , instituição fundada em 1963, no Porto, pela defesa e divulgação cultural.Assumindo uma "profunda tristeza", a cooperativa exorta todos a "seguir o seu exemplo de abnegação, de entusiasmo contagiante, de capacidade de sonhar, de esforço e dedicação".Em dezembro, Amândio Secca foi distinguido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como comendador da Ordem de Mérito.