Morreu, aos 57 anos, David Bennett, o homem que em janeiro se tornou na primeira pessoa no Mundo a receber o coração de um porco geneticamente modificado.Bennett, doente cardíaco em estado terminal, submeteu-se à operação no dia 7 de janeiro, após os médicos do Centro Médico da Universidade de Maryland terem conseguido autorização especial do regulador de saúde americano.