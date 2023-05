Tomás Leal, o menino 'guerreiro' de Marinhais, Salvaterra de Magos, que lutava contra um tumor cancerígeno nos pulmões depois de ter derrotado um osteossarcoma na tíbia, morreu esta terça-feira, após agravamento do estado de saúde nas últimas semanas. Tinha oito anos.



Em 2016, também a irmã foi diagnosticado com um osteossarcoma no fémur. Começou a ser acompanhada no IPO, em Lisboa. Os pais não se conformaram com a proposta de amputação da perna e recorreram a uma clínica em Espanha, que tinha uma abordagem alternativa. Três anos depois, Tomás foi também diagnosticado com um osteossarcoma, desta feita na tíbia. Em setembro de 2020, nova batalha: é diagnosticado com um tumor nos pulmões.Os dois irmãos estavam a ser acompanhados numa clínica em Espanha.