Morreu Tomás, o menino de Braga com cancro a quem o Papa Francisco telefonou

Não sobreviveu ao cancro o menino de 7 anos, natural de Braga, a quem o Papa telefonou. Tomás Vilaça esteve em Barcelona a fazer um tratamento numa clínica particular, cujos custos foram pagos por Cristiano Ronaldo.

"Tomasito", como lhe chamavam carinhosamente os pais, faria 8 anos no próximo dia 22, mas na semana passada pediu para antecipar a comemoração e os familiares próximos realizaram o seu desejo.

A 20 de Setembro de 2019 foi diagnosticado ao menino um Neuroblastoma - um cancro agressivo invasivo. A família criou uma pagina solidária no facebook, "Pelo sonhos do Tomás", para angariar dinheiro e ajudar nos tratamentos do menino e muitas figuras públicas associaram-se à causa.

As cerimónias fúnebres não foram divulgadas.