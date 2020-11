Um doente oncológico morreu, esta sexta-feira, no IPO do porto infetado com Covid-19. Fonte hospitalar confirmou ao CM que este doente estava já fragilizado na sequência de uma operação.Em comunicado o IPO admite o surto no piso 8 daquele hospital e são já 8 os doentes infetados com a Covid-19 e três profissionais de saúde infetados.Ao que tudo indica estes doentes infetados vão ser transferidos para os hospitais de referência das residências .