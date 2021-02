Mortalidade duplica em janeiro em Lisboa, Alentejo e Centro devido à Covid-19

O número de mortos entre 4 e 31 de janeiro foi 1,8 vezes acima da média para o mesmo período nos anos de 2015 a 2019 na Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo, e 1,7 vezes superior na região Centro.Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 59 municípios o número de óbitos foi o dobro do registado no período homólogo de referência, sendo Mourão o município com maior aumento. Do total de 308 concelhos, em 270 o número de mortes foi superior ao mesmo período nos anos de 2015 a 2019. Já no que respeita à taxa de incidência de novos casos de Covid-19, a 2 de fevereiro, a nível nacional, era de 1548 por 100 mil habitantes a 14 dias. Números ultrapassados na Área Metropolitana de Lisboa (2164) e no Centro (1559).Ainda de acordo com os dados do INE, Portugal teve esta semana a média diária de novos casos de contágio mais baixa desde 31 de dezembro: na quarta-feira havia um total de 29 511 casos acumulados nos sete dias anteriores, correspondentes a 4216 novos casos em média por dia.No boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, com os dados de quinta-feira, há 2854 novos casos de Covid-19, 149 óbitos (o valor mais baixo desde 13 de janeiro) e 7617 recuperados. Estavam internados no Serviço Nacional de Saúde 5230 doentes, 846 dos quais em Cuidados Intensivos.