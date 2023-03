No ano passado Portugal registou um excesso de mortalidade por todas as causas de 6135 óbitos face ao esperado. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), entre as semanas 1 e 52 (de 3 de janeiro de 2022 a 1 de janeiro de 2023), morreram no País 124 602 pessoas.



Foram identificados quatro períodos de excesso de mortalidade: em janeiro/fevereiro, que teve 891 óbitos em excesso, e que coincidiu com um pico epidémico de Covid-19 e temperaturas baixas;









Ver comentários