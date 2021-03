Em 24 horas, mais dez pessoas morreram vítimas da Covid-19. Cinco na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro e uma no Alentejo.Na segunda-feira verificou-se, assim, um total de óbitos inferior ao registado no mesmo dia (22 de março) de há um ano, aquando da primeira vaga, quando então 23 perderam a vida devido à pandemia.Destas, 159 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis por comparação com domingo, divulgou a Direção-Geral da Saúde.