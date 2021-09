A mortalidade em Portugal aumentou em agosto comparativamente com o mês homólogo de 2020, invertendo-se a tendência dos últimos cinco meses, em que os óbitos foram inferiores aos meses homólogos.Segundo as Estatísticas Vitais - Mensais, divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, registaram-se mais 194 óbitos (2,2%) no mês passado face a agosto de 2020.