A taxa de mortalidade infantil em Portugal não estava tão alta desde 2018. Entre janeiro e junho deste ano registaram-se, de acordo com o Portal da Vigilância da Mortalidade, da Direção-Geral da Saúde, 119 óbitos de bebés até um ano de idade. Face ao número de nados-vivos nos primeiros seis meses do ano (38 580, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística), a taxa de mortalidade infantil cifra-se em 3,1 óbitos por cada mil nados-vivos.









