A taxa de mortalidade infantil em Portugal subiu em 2022 face aos dois anos anteriores, marcados pela pandemia de Covid-19. De acordo com as Estatísticas Vitais, divulgadas na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado houve 217 óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade (2,6 óbitos por cada 1 000 nados-vivos).









