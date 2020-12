Mortalidade no País por Covid-19 é das mais altas na Europa

Desde 4 de dezembro que não havia tantos novos casos diagnosticados num só dia. Na terça-feira foram confirmados 6049 casos de Covid-19, dos quais 2390 no Norte e 2097 em Lisboa e Vale do Tejo. Dados que já eram expectáveis após o Natal – dias em que milhares de portugueses aproveitaram para estar com a família, graças ao aliviar de restrições. Na terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já avisara que o baixo número de casos reportados após o Natal podia não refletir a realidade, pois foram dias com feriado e fim de semana, com muitos laboratórios encerrados.



O número de óbitos na terça-feira foi de 79, dos quais 67 de pessoas com mais de 70 anos. Desde o início da pandemia que na faixa etária acima dos 70 anos a taxa de letalidade está em 10,30%: acima dos 80 anos é de 14,19%. Na Europa, o final de ano está a provocar o disparar de casos nalguns países, como nos Países Baixos (incidência de 906,99 casos por 100 mil nos últimos 14 dias), Suécia (814,99), Suíça (748,05) ou Reino Unido (720,70). Em Portugal a incidência está em 466,32, acima da taxa na Europa (400,91). Na mortalidade a incidência na Europa é de 83,33 mortes, e Portugal é um dos países com uma taxa acima dos 100 óbitos por cada 100 mil: 108,79.

