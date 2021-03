Mortalidade por Covid-19 coloca Portugal em 7.º no mundo

Portugal continua sem sair do topo da lista de países com as mais altas taxas de incidência de mortos por Covid-19 em todo o mundo. De acordo com os dados ontem divulgados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), nos últimos 14 dias a média diária em Portugal de óbitos por 100 mil habitantes foi de 91, apenas atrás da Eslováquia, República Checa, Montenegro, Gibraltar, Hungria e Líbano.Já na incidência de novos casos, Portugal continua a cair na tabela elaborada pelo ECDC, ocupando agora a 63ª posição entre 220 países, com 173 casos por 100 mil habitantes. No contexto da União Europeia, Portugal é o 5º país com a mais baixa incidência de novos casos (melhores só a Finlândia, Croácia, Alemanha e Dinamarca).Segundo o relatório de situação publicado ontem pela Direção-Geral da Saúde, relativo a quarta-feira, houve 830 novos casos, 28 óbitos (registo mais baixo desde 27 de outubro de 2020) e 1654 recuperados. Há 1708 doentes internados, dos quais 399 em Unidade de Cuidados Intensivos.Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, admitiu na quarta-feira que Portugal pode voltar a enfrentar uma nova vaga da pandemia de Covid-19 nos próximos meses, mesmo com a atual campanha de vacinação em curso.