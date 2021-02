Mortalidade por Covid-19 continua a colocar Portugal no top

Portugal é o 6º país do Mundo com a mais alta taxa de mortalidade por Covid-19. Apesar de os números terem baixado (na quarta-feira morreram 49 pessoas com Covid-19), o País mantém-se no top, com 156,2 óbitos por 100 mil habitantes a 14 dias, segundo os dados ontem divulgados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.À frente de Portugal estão apenas o Mónaco, Eslováquia, Gibraltar, República Checa e Montenegro. Desde 7 de novembro que o número de óbitos em 24 horas não baixava dos 50: nesse dia houve 48, mas o número de casos (5784) foi muito superior ao registado anteontem (1160).O baixo número de novos casos nas últimas semanas atirou Portugal para o 38º lugar na lista mundial de países no que respeita à taxa de incidência por 100 mil habitantes (287,6), numa lista liderada pela República Checa (1120).