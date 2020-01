Mortalidade por gripe acima do esperado na população idosa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As baixas temperaturas associadas à epidemia da gripe provocaram um aumento da mortalidade no nosso país, nos últimos sete dias. Na população mais idosa, a mortalidade atinge valores superiores ao habitual para a época do ano.Os dados divulgados pelo Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe indicam que entre os dias 13 e 19 morreram no nosso país cerca de 2700 pessoas. É um valor elevado para a referida semana (mé... < br />