O ano de 2022 terminou com 124792 óbitos em Portugal, quase tantos como os 125231 registados em 2021, o pior ano da pandemia. O ano de 2022 surge, assim, como o segundo pior de sempre no que se refere à mortalidade. Com exceção de agosto, setembro e outubro, morreram, no ano passado, sempre mais de dez mil pessoas por mês.









