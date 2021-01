E m 2020 o número de mortos em Portugal foi 10% superior a 2019: morreram 123 680 pessoas, mais 11 315 do que no ano anterior, quando se registaram 112 365 óbitos. Foi entre a população com mais de 75 anos que a mortalidade mais subiu: 88 750 óbitos nesta faixa etária, mais 9306 face a 2019, de acordo com os dados recolhidos pelo CM junto do SICO/VM - Vigilância eletrónica de mortalidade em tempo real.