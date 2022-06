A mortalidade em Portugal, no mês de maio, foi 19,7 por cento superior à do mesmo mês do ano passado. De acordo com as Estatísticas Vitais Mensais divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, em maio morreram 10 323 pessoas no País, mais 161 que em abril e mais 1697 que em maio de 2021.









Ver comentários