Morte de criança ajuda instituição em Chaves

O Tribunal da Relação de Guimarães agravou a pena de prisão suspensa, de três anos, a um médico pediatra , submetendo-o à entrega de 20 mil euros a uma instituição de proteção de crianças.Em causa esteve a morte de David Pereira, de 13 anos, em agosto de 2010, no Hospital de Chaves.Ao outro arguido, cirurgião, que tinha sido condenado a um ano de prisão, suspensa, os juízes reduziram a pena para 10 meses de cadeia.O menor morreu a 22 de agosto de 2010, em consequência de lesões de perfuração do duodeno relacionadas com uma úlcera duodenal e devido à "falta de valorização dos sintomas" por parte dos médicos.