Morte de dirigente comunista no Hospital de Santa Maria fica sem culpados

O Ministério Público (MP) arquivou o processo de inquérito à morte do histórico dirigente do PCP, jornalista e escritor Ruben de Carvalho, no Hospital de Santa Maria em Lisboa, a 11 de junho de 2019. A viúva, Madalena Santos, não se conforma e vai pedir a abertura de instrução do processo.



“Recebi a notificação sobre o encerramento do processo na semana passada e, juntamente com os meus advogados, entendo que há questões contraditórias e que carecem de melhor esclarecimento”, afirmou ao CM Madalena Santos. A viúva pretende constituir-se como assistente e requerer a abertura da instrução do mesmo. Frisa, no entanto, que nada existe contra a equipa médica que acompanhou o marido no Hospital de Santa Maria. “Foram inexcedíveis, sobretudo as equipas de médicos e de enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos. O que está em causa são outras questões”, afirmou Madalena Santos, escusando-se a adiantar mais pormenores sobre o processo.







PORMENORES

Festa do ‘Avante!’

O jornalista era também um conhecido melómano e programador cultural – foi um dos fundadores e principal mentor da Festa do ‘Avante!’.



Militância

Foi preso pela PIDE seis vezes: da primeira vez, tinha 16 anos. A última foi 18 dias antes do 25 de Abril de 1974. Foi o último membro do atual Comité Central do PCP preso às ordens de Salazar.



Visita

Horas antes de entrar em coma, Ruben de Carvalho recebeu uma visita da mulher, a quem contou ter sofrido uma queda.