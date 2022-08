Catorze horas após o Ministério da Saúde ter anunciado o pedido de demissão de Marta Temido, António Costa, primeiro-ministro, explicou que "desta vez" não se sentiu em condições para recusar o pedido.



Num dia "bastante ocupado", o primeiro-ministro admitiu que a morte da mulher no Hospital de São Francisco Xavier, após transferência de Santa Maria por não existirem vagas em Neonatologia nesta unidade, terá sido a "gota de água" que determinou o fim do percurso de Temido no Governo.









