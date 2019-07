Morte de jovem no Hospital de Cascais sem resposta há dois anos

Os pais de uma jovem que morreu no Hospital de Cascais há quase dois anos, menos de 24 horas depois de ter dado entrada nas Urgências e de lhe ter sido atribuída a pulseira verde na triagem, criticam a falta de resposta da Justiça sobre o caso.A família de Bárbara Baptista apresentou queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Cascais e uma reclamação no hospital.Os pais da jovem - que morreu a 19 de agosto de 2017 e que tinha celebrado 18 anos no mês anterior - denunciam falta de informação."Fizemos queixa e nunca fomos ouvidos. O hospital não nos disse nada", conta aoJosé Baptista, de 52 anos, acrescentando que "custou muito" obter o relatório clínico da filha.Segundo documentos a que oteve acesso, os pais pediram o processo em agosto de 2017: só foi enviado um ano depois pelo hospital, após a aprovação da Comissão Nacional de Proteção de Dados.Bárbara procurou as Urgências de Cascais depois de três dias com febre e dores de garganta.No relatório da autópsia "admite-se quadro clínico de mononucleose infecciosa com sobreinfeção com pneumonia" e "rápida evolução em disfunção múltiplas de órgãos (síndrome de choque tóxico)".Bárbara foi das Urgências para Medicina Interna. Às 09h00 de 19 de agosto de 2017, entrou nos cuidados intensivos em "paragem cardiorrespiratória": foi entubada e ventilada. Foram "realizados 22 ciclos de suporte avançado de vida, sem recuperação". O óbito foi declarado às 12h30.O Hospital de Cascais explica que "foi aberto de imediato um inquérito interno" e que "as conclusões não apontam para qualquer negligência clínica". Ainda assim, vai continuar a "colaborar com as autoridades neste caso, sempre que necessário", garantiu a unidade.Ao, a Procuradoria-Geral da República confirma "a existência de um inquérito que se encontra em investigação na 2ª secção do DIAP de Cascais da comarca de Lisboa Oeste".Bárbara era filha de emigrantes, e vivia com os pais e os dois irmãos na Suíça. Estava em Portugal de férias.