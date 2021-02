Morte de menina após duas idas às Urgências da CUF Almada foi por falta de cuidados

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deliberou que “não foram assegurados os cuidados de saúde de que necessitava” uma menina de 12 anos que morreu a 22 de dezembro de 2019 por possível rutura do baço, depois de ter sido observada duas vezes no serviço de urgência da clínica CUF Almada.A intervenção da ERS ocorreu após a morte ter sido noticiada no Correio da Manhã, a 6 de janeiro de 2020. Leonor deslocou-se às urgências por duas vezes, a 18 e 21 de dezembro de 2019, tendo sido apenas “prescrita medicação para as dores”. Perante o agravar do estado de saúde deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde morreu, um dia depois. A ERS deliberou que a CUF Almada “desrespeitou os legítimos interesses do utente”. Determinou ainda a entidade a necessidade da clínica na criação de condições para “garantir a realização de todos os meios de diagnóstico” e “assegurar que os registos dos utentes são fiáveis”. A deliberação, ontem tornada pública num conjunto de 56 decisões, indica que a exposição foi encaminhada para a Ordem dos Médicos, entidade competente para avaliar a prática médica. Todo o material recolhido foi também remetido para o Ministério Público, para o desenvolvimento da investigação levada a cabo na Justiça.