Já foram concluídos os exames complementares da autópsia do menino de seis anos que morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.A morte do menino não está relacionada com a vacina contra a Covid-19, segundo revelou a autópsia.Informação foi já transmitida à família da criança."Com o conhecimento e a anuência da Magistrada do Ministério Público titular do processo, informa-se que a morte da criança não foi devida à vacinação contra a covid-19. Esta informação foi já transmitida à família da criança", lê-se num comunicado do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), hoje divulgado.Recorde-se que a realização de exames complementares, de toxicologia e anatomia patológica, foi considerada determinante para saber a causa da morte de Rodrigo, o menino de 6 anos que faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com Covid-19 e uma semana depois de ter sido vacinado contra a doença.