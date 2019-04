Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de mulher com palito dá artigo científico

Médicos não vislumbraram objeto com 3,5 centímetros.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:42

Uma mulher de 50 anos morreu com um palito de 3,5 centímetros de comprimento espetado na garganta sem que os médicos se apercebessem. O caso descrito como "insólito" aconteceu em Coimbra e é relatado no ‘Journal of Forensic and Legal Medicine’ pelos médicos legistas que realizaram a autópsia ao corpo.



Nos cinco dias que antecederam a morte, a mulher foi observada nas Urgências, por duas vezes, queixando-se de um desconforto na garganta que surgiu depois de comer pão com paio. Foi sujeita a um raio- -x e a uma laringoscopia, que nada revelaram. Foi então verificado o histórico médico da doente, que revelou um cenário de doenças psicológicas, sobretudo depois de ter ficado viúva.



Pensou-se então que em causa pudesse estar uma situação descrita pela comunidade médico-científica como a sensação de um nódulo na garganta devido à contração dos músculos. Porém, os psiquiatras concluíram que estava mentalmente saudável. Foi então que se assumiu que a mulher sofria de rinofaringite, parecido a uma gripe, e por isso oi tratada para tal.



Acabou por ser encontrada morta pelo namorado no chão da casa de banho. Concluíram os médicos legistas que a inflamação motivada pelo palito interferiu nos nervos vitais que controlavam o cérebro, coração e pulmões, e resultou numa paragem cardiorrespiratória.