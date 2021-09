A Entidade Reguladora da Saúde concluiu que houve negligência por parte do Hospital de Braga na morte de uma utente, de 75 anos, por enfarte do miocárdio depois de estar três horas na sala de espera. Numa outra deliberação, a entidade conclui que a alta de uma bebé do Hospital de Évora, que morreu poucas horas depois, em abril de 2019, foi dada quando a criança "ainda apresentava sinais não tranquilizadores".