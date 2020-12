Mortes diárias por Covid-19 batem recorde em Portugal e ministra avisa que vacina será escassa

A ministra da Saúde, Marta Temido, não sabe ainda qual o número exato de vacinas contra a Covid-19 que Portugal irá receber mas admitiu que "pelo menos numa primeira fase" o desafio será "gerir alguma escassez".No dia em que se registou o maior número de mortos desde o início da pandemia (95 vítimas mortais, todas com mais de 60 anos) e uma subida repentina do número de infetados (5080, mais 1946 do que no dia anterior), a chegada da vacina foi um dos temas centrais do balanço apresentado pela ministra.E se, em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Portugal deve começar a vacinar a 5 de janeiro, Marta Temido garantiu que as autoridades de saúde estão a acompanhar com "muita prudência" as notícias sobre reações adversas no decurso da administração da vacina no Reino Unido".Questionada sobre orientações para a recolha de votos ao domicílio nas eleições presidenciais (marcadas para 24 de janeiro), Marta Temido disse que a operacionalização técnica "ainda está em curso." Horas antes, na cerimónia de aniversário do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa, a ministra emocionou-se e chorou ao elogiar os profissionais de saúde.Corrida a testes antes do NatalMuitos portugueses estão a marcar testes à Covid-19 para os dias que antecedem o Natal para poderem reunir-se com as famílias, segundo a Unilabs, que só para o dia 22 tem mais de 1500 marcações. Também a rede de laboratórios Synlab tem registado muitas marcações, enquanto os laboratórios Germano de Sousa têm sido contactados por pessoas a perguntar se estão abertos por alturas do Natal, mas ainda não observaram um aumento da procura. Entretanto, a DGS apela para que a população não faça testes por iniciativa própria, devendo esperar por uma requisição ou por um conselho médico.O Ministério da Saúde garante ao CM que haverá agulhas e seringas suficientes para cumprir o plano de vacinação contra a Covid. "Há já vários meses, houve uma previsão de necessidades de agulhas e seringas, assumindo o pressuposto de vacinação universal e gratuita. (...) Houve uma preocupação de reforçar os stocks existentes [em todas as unidades do SNS], de forma a suprir as necessidades de vacinação", sublinha o ministério de Marta Temido.