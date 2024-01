Portugal registou pelo menos 1843 mortos acima do esperado nos primeiros 19 dias deste mês. São mais cerca de 400 mortos, em apenas 19 dias, por comparação com os 1400 óbitos a mais verificados ao longo de todo o ano passado.



O excesso de mortalidade, verificado diariamente desde o início do ano, ocorre num período marcado por uma epidemia de gripe e um inverno rigoroso com temperaturas abaixo dos valores habituais para a época.









