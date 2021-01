Mortes por Covid-19 atingem novo máximo em Portugal

Portugal registou mais 275 mortos por Covid-19 em 24 horas, naquele que é o sexto dia consecutivo com um novo máximo de óbitos diários, desde o início da pandemia a 2 de março. Entre as vítimas mortais há o registo de uma mulher com idade na faixa etária dos 40 aos 49 anos.









O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica ainda que estão internadas 6117 pessoas, mais 195 do que na sexta-feira, das quais 742 em cuidados intensivos, ou seja, mais 22.

O Norte voltou a ser a região com um maior número de novos casos diários, num total de 4188, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 4167. Em termos de casos mortais diários, Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com um valor mais alto, num total de 125 mortos, no Norte morreram no espaço de 24 horas 57 pessoas. Por sua vez, no Centro houve 54 vítimas mortais, 30 no Alentejo, oito no Algarve e uma na Madeira. Com 10 469 óbitos, Portugal ocupa à escala global o 30º posto. No mundo morreram mais de dois milhões de pessoas . Os Estados Unidos são o país mais atingido com cerca de 400 mil mortos, o que representa uma em cada cinco vítimas mortais.



Protesto contra o confinamento na Dinamarca



Sete pessoas foram detidas sábado num protesto contra o confinamento em Copenhaga, Dinamarca, organizado por um grupo intitulado Men in Black (Homens de Negro). Dois dos detidos queimaram uma foto da primeira-ministra Mette Frederiksen.