Portugal registou 87 mortes por Covid-19, no sábado, dia em que foram identificadas 3834 novas infeções. Igual número de mortos tinha sido alcançado no dia 28 de novembro, naquele que é o segundo valor mais alto deste o início da pandemia. Com 91 óbitos, 16 de novembro é o pior dia em termos de mortalidade, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).









O País regista, desde o início da pandemia, 4963 óbitos e 322 474 casos da doença. Em 24 horas, foram internadas mais 39 pessoas (3268), mas há menos três doentes em Cuidados Intensivos (514). Permanecem sob vigilância das autoridades de Saúde 77 420 contactos, mais 223 por comparação com sexta-feira. Os dados indicam ainda que mais 2852 doentes recuperaram, no sábado. No total, 243 055 (75%) das vítimas do novo coronavírus estão atualmente curadas. São do sexo feminino 174 461 casos confirmados e 141 879 do sexo masculino.

A maior parte das vítimas mortais são, contudo, homens, num total de 2592. As mulheres representam 2371 dos óbitos, segundo divulgou ontem a DGS. O Norte concentra a maior parte (2393) das vítimas mortais. Em Lisboa e Vale do Tejo são 1727 e no Centro 643. Seguem-se Alentejo (125), Algarve (55), Açores (18) e Madeira (2).