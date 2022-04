O estado da pandemia de Covid-19 vai agravar-se em Portugal, prevê o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC), que coloca o País no vermelho devido ao aumento do número de mortos. A projeção tem por base dados do último dia 4, quando existiam 14 óbitos por cada um milhão de habitantes.Segundo o ECDC, o País subiu este domingo para as 20 mortes pelo mesmo número de pessoas. E no próximo domingo o registo deverá subir para 22. Caso esta projeção venha a ser confirmada, não estão criadas as condições para o alívio das medidas de controlo do SARS-CoV-2, como o uso de máscara nos espaços interiores, que estão em vigor até dia 18 e que até lá têm de ser reavaliadas.