O Governo convocou para sexta-feira uma reunião com peritos, no Infarmed, em Lisboa, para avaliar as medidas a adotar no Natal e Ano Novo para fazer face ao avanço da pandemia de Covid-19. A dar consistência à preocupação do Executivo, surgem dados da Universidade de Washington, EUA, que elaborou projeções sobre novos casos e mortes diárias até 1 de março: a manter-se a tendência atual, na quadra natalícia, o número de casos diários rondará os seis mil.