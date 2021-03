Mortes por Covid-19 em Portugal recuam para valores de há cinco meses

Desceu para oito, na sexta-feira, o número de vítimas mortais por Covid-19, depois de no dia anterior terem ocorrido 11 mortes. Pela primeira vez em cinco meses há menos de dez óbitos. É necessário recuar até 14 de outubro, quando morreram sete pessoas, para encontrar um valor mais baixo, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde. Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou seis óbitos e a região Centro dois.Nos hospitais verifica-se também uma redução no número de internados. Em 24 horas ficaram hospitalizados menos 45 doentes, o que estabelece um total de 744 internados, o menor valor desde 7 de outubro. Destes, há 170 doentes em unidades de Cuidados Intensivos, numa redução de 12 na sexta-feira. Há 36 dias que se verifica uma descida contínua do número de doentes em estado grave. As unidades de Cuidados Intensivos contam assim com um número de internados semelhante ao observado a 19 de outubro, quando foram registados 165 pacientes.Os dados colocam Portugal com quatro indicadores favoráveis à continuação do desconfinamento: os novos casos são inferiores a dois mil, com 457; o índice de transmissão R(t) está nos 0,86, portanto abaixo de 1; nos Cuidados Intensivos estão 170 doentes, abaixo dos 200; e o número de casos por cem mil habitantes é de 87, abaixo do limite de 120.