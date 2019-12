Mortes por overdose aumentam quase 30%

Morreram 49 pessoas com overdose de droga em 2018, face às 38 de 2017, numa subida de quase 30 por cento. Mais de 60% tinham consumido heroína e 51% cocaína. "Estamos preocupados.Há padrões de consumo de alto risco que estão a regressar", disse João Goulão, presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), na apresentação do relatório da droga, esta quarta-feira, no Parlamento.Alexis Goosdeel, presidente do Observatório Europeu da Droga, explicou que o mercado das drogas ilegais "está a mudar muito rapidamente", havendo mais droga disponível e mais pura, verificando-se ainda um "aumento da violência ligada ao tráfico".Deu o exemplo de "ataques com granadas" recentes na Bélgica.Luís Neves, diretor da PJ, explicou que "as organizações criminosas têm meios que as polícias não têm, a nível nacional e internacional, com tecnologia de ponta e comunicações cifradas a que não se consegue aceder".O relatório revela que o número de utentes readmitidos em tratamentos contra drogas e álcool aumentou pelo segundo ano seguido em 2018, após uma descida de 2013 a 2016.Também os 1858 novos utentes a recorrer ao ambulatório representam um aumento face a 2017. A heroína é a droga mais referida, mas nos novos utentes em ambulatório prevalece a canábis e a cocaína.