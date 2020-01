Mortos do coronavírus triplicam em 24 horas na China

Subiu esta quarta-feira de 6 para 17, o número de mortos devido ao novo coronavírus, que já infetou mais de 547 pessoas na China, e que entretanto se espalhou para os EUA, Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul. Esta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde considerou que não é caso para declarar emergência global de saúde pública, mas volta a reunir esta quinta-feira, em Genebra, na Suíça, para reavaliar a situação.Em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, diz que "há um plano de contingência ativo" e acrescenta que o cenário "é preocupante". Quem tenha questões sobre o coronavírus pode recorrer à linha SNS (808 24 24 24) e os médicos também têm linha de apoio para esclarecer dúvidas. Para já, voos provenientes da Ásia não serão controlados nos nossos aeroportos.Na China, a Comissão Nacional de Saúde recomenda que se cancelem as viagens de e para Wuhan, cidade onde foram detetados os primeiros casos da doença e que está interditada. Ninguém sai de Wuhan, onde a infeção terá começado, num mercado de marisco e carnes.Esta quarta-feira, estavam por confirmar casos suspeitos do novo coronavírus no México, Hong Kong, Filipinas e Austrália. Um caso detetado no Brasil foi entretanto desmentido.Os aeroportos na Turquia, Rússia, EUA e Austrália estão a utilizar monitores infravermelhos para identificar possíveis casos da doença. Em Londres, há um terminal reservado para viajantes que chegam das regiões afetadas pelo vírus.Centro Europeu de Controlo de Doenças classificou esta quarta-feira como ‘moderada’ a probabilidade de importação para a Europa de casos do novo vírus causador de pneumonias. Ainda assim, recomendou que se apliquem medidas de prevenção e de controlo das infeções.