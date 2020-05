Mortos por coronavírus em lares sobem para 477

As Autoridades de Saúde registaram 477 vítimas mortais por Covid-19 em lares de idosos e unidades de cuidados continuados, até ao dia desta quinta-feira. A maioria dos óbitos decorrente da infeção pelo novo coronavírus teve lugar nas regiões Norte e Centro, adiantou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. A partir de segunda-feira serão retomadas as visitas nos lares de idosos, mas as instituições com surtos ativos vão manter as portas fechadas aos familiares."As visitas só serão retomadas se tiverem reunidas condições", ressalvou Graça Freitas, deixando claro que "os lares que estejam em surto e com doentes internados, por uma questão de segurança, as Autoridades de Saúde podem não considerar seguro que sejam feitas visitas". As instituições mais expostas ao contágio poderão ficar, por esse motivo, temporariamente sem visitas, clarificou.A prioridade é garantir a segurança "dos mais vulneráveis", assegurou, e o maior foco de preocupação fica na região Norte, em que já morreram 259 idosos em lares ou cuidados continuados. Seguem-no o Centro, onde já morreram 138 utentes por Covid-19 desde o início da crise pandémica. Lisboa e Vale do Tejo reportou 75 mortes. O registo cai para quatro óbitos no Algarve e um no Alentejo.A morte de idosos em lares corresponde a 40,28 por cento dos 1184 óbitos por Covid-19 em Portugal. A 24 de abril, a que remonta o último balanço, representavam uma parcela idêntica: 327 das 820 mortes à data. Agora são mais 150.As medidas de desconfinamento não tiveram impacto na curva epidemiológica, embora sejam expectáveis entre 200 e 300 casos novos de Covid-19 todos os dias, afirmou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.Mais informação sobre coronavírus AQUI

