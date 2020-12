Moscovo abre 70 unidades de vacinação contra a Covid-19 com milhares de médicos e professores inscritos

Moscovo está a abrir 70 unidades de vacinação para milhares de médicos, professores e outros grupos de alto risco se inscreverem para receber as vacinas contra a covid-19, num esforço de imunização em toda a Rússia.

Os centros na capital russa começaram a administrar vacinas três dias depois de o presidente Vladimir Putin ter ordenado o lançamento de uma campanha de imunização em "grande escala" apesar de, como estabelecem os protocolos científicos, estarem por concluir os estudos que garantem a eficácia e segurança da vacina produzida pela Rússia.

O dirigente russo disse, na quarta-feira, que mais de dois milhões de doses da Sputnik V estavam disponíveis nos próximos dias, permitindo que as autoridades as ofereçam a profissionais de medicina e professores em todo o país a partir do final da próxima semana.