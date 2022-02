Mosquito invasor vai espalhar-se pelo País

O mosquito-tigre-asiático, uma espécie que foi descoberta em Loulé e em Penafiel em 2017, e que pode transmitir doenças como dengue ou zica, deverá espalhar-se pelo resto do País devido à falta de predadores naturais.









“Os mosquitos têm ovos aquáticos, as fêmeas fazem as posturas na água, e os ovos desenvolvem-se dentro de água. Os pneus, armazenados em pilhas, acumulam água no interior e dão sítio que, por um lado, tem água e bactérias e, portanto, alimento para as larvas de mosquitos, e depois não têm predadores, não há peixes nem anfíbios”, revela o especialista em Entomologia José Manuel Grosso Silva. E são estes fatores que vão fazer com que a espécie se multiplique, tal como aconteceu já em Espanha.

Leia também Novos mosquitos trazem para Portugal risco de doenças tropicais Ainda assim, o perigo de disseminação destas doenças é reduzido, a não ser que conjuguem várias condições: “Não estão cá as doenças que eles transmitem. Era preciso que encontrassem uma pessoa infetada na época certa para picarem e ficarem eles próprios portadores. Tem de haver, dentro do corpo dos mosquitos, a evolução do parasita, e ele picar a pessoa seguinte em condições de transmitir. Não é assim uma coisa garantida”, diz ainda o especialista do Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto.

Este mosquito foi descoberto há cinco anos em Loulé e em Penafiel. No Algarve não se sabe como chegou, mas no Porto terá ocorrido através de um negócio de recauchutagem, que importou pneus com ovos desta espécie.