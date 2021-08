Ainda sem condições para arrancar com a histórica concentração que costuma organizar por esta altura e após um ano de total interregno por causa da pandemia, o Góis Moto Clube promove, até domingo, várias atividades para os amantes das duas rodas na vila . O barulho dos motores ficará, contudo, à porta do recinto, pelo segundo ano consecutivo.









Leia também Feira e mostra de motas em Góis sem concentração devido à Covid-19 “Tivemos de nos reinventar”, afirma ao Correio da Manhã Nuno Bandeira, presidente do Góis Moto Clube. Para o efeito, o programa, que se iniciou a 31 de julho e se prolonga até ao final deste mês de agosto, foi pensado ao pormenor. “Sem concentração, idealizámos o Góis Moto Village como um tributo à cultura motociclista”, explica o responsável.

No recinto, onde ao longo dos anos se concentravam milhares de motards, não é permitida a entrada das motos. Os participantes apeados podem, no entanto, visitar a feira de motos, exposição de fotografias das concentrações anteriores, ou o Cinemoto. No programa, destaque para este sábado, com demonstrações de condução defensiva sobre duas rodas e passeio de vespas, limitado a cinquenta participantes. Até domingo é possível acampar.





Para entrar no recinto é obrigatório apresentar Certificado Digital Covid-19 ou teste negativo, que pode ser feito na hora na enfermaria de campanha da Cruz Vermelha Portuguesa.



Clubes de amantes das motos ligados pela nacional 2

Esta sexta-feira será assinado um protocolo de geminação entre o Clube Motard de Chaves, o Góis Moto Clube e o Moto Clube de Faro, com o objetivo de criar laços (passam a ser ‘motoclubes irmãos’) e estreitar a ligação entre os amantes das motos, por via da estrada nacional 2. Durante o fim de semana, o certame tem um espaço destinado aos amantes das duas rodas e do cinema, que conta com a presença de cinéfilos, construtores de motos, pilotos, atores e realizadores.