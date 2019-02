Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motéis do Porto esperam lotação esgotada nesta 5.ª feira Dia dos Namorados

Há unidades com 50% da ocupação reservada para programas românticos.

As quintas-feiras são, por hábito, noites fracas nos motéis do Porto, mas esta quinta-feira é Dia dos Namorados e os patrões aguardam lotação esgotada e há unidades com 50% da ocupação reservada para programas românticos.



No Motel Flamingo, em Matosinhos, Porto, as reservas feitas para o Dia dos Namorados rondam os 50% da oferta naquela unidade hoteleira e a expectativa é que fiquem lotados, adiantou hoje à agência Lusa a rececionista daquela unidade hoteleira.



"Nem todas as quintas-feiras são iguais, mas esta quinta-feira especial estimamos lotar a capacidade", afirmou, acrescentando que no dia de São Valentim as estadias são, normalmente, mais curtas do que as dos fins-de-semana.



A sugestão para o dia de São Valentim no Flamingo é o pacote designado "Um miminho nunca faz mal a ninguém" e, por 100 euros, o casal tem direito a 12 horas numa suíte com jacuzzi, decoração e bombons, lê-se na página da Internet oficial daquele motel.



No Hotel Havay, em Leça do Balio, Porto, onde não se fazem reservas e os preços variam entre os 35 euros por quatro horas de estadia e podem ir até aos 90 euros por 24 horas com garagem privativa, uma funcionária conta à Lusa que a taxa de ocupação prevista para esta quinta-feira de Dia de Namorados deve rondar os "100%".



"Sem dúvida nenhuma que a ocupação aumenta muito. Diria que deve aumentar em 100%. Enquanto que durante a semana nunca enchemos, ou os clientes ficam só meia hora ou uma hora, no Dia dos Namorados as pessoas têm mais tempo para namorar. É um dia que as pessoas vêm namorar e até pernoitam, mas isso já depende dos casais e do tempo que têm", descreveu.



No Motel O Sonho, em Valongo, Porto, uma funcionária da receção contou que o número de clientes para esta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, "deve, no mínimo, duplicar em relação a uma quinta-feira normal, principalmente na noite".



Mas, por ser um dia da semana bem perto do fim de semana, também é previsível que muitos clientes optem por comemorar o Dia de São Valentim na sexta-feira ou no sábado, dias por norma com maior ocupação nos motéis.



No Motel Paraíso do Braseiro, em Vila Nova de Gaia, Porto, também se estima uma noite de quinta-feira mais "mexida" do que as quintas-feiras tradicionais e há a possibilidade de fazer reservas, se as estadias forem a partir das 12 horas, contou uma das rececionistas que a Lusa contactou.



"Por norma o Dia dos Namorados é uma noite que mexe mais. Vamos notar uma diferença de ocupação", referiu a funcionária, adiantando que as reservas estão a 30%, mas prevê-se uma "lotação quase esgotada", até porque no Dia de São Valentim costuma acontecer algo semelhante ao que se regista na Passagem de Ano, ou seja, o cliente guarda para o último dia e para a última hora a reserva.



Tiago Barbosa, diretor do Motel Habana, em Matosinhos, também confirmou à Lusa que o dia e noite dedicados à celebração do São Valentim fazem disparar a ocupação nos motéis da região e na sua unidade hoteleira essa também é a regra.



"Quando o Dia dos Namorados calha aos dias da semana, significa um aumento de 30% em relação ao dia normal de semana", referiu, observando que, por norma, há vários períodos de ocupação.



Durante o dia as estadias são curtas e, à noite, "os clientes preferem estadias longas", revelou Tiago Barbosa, desvendado que os clientes que se deslocarem ao Habana vão ter "pequenas surpresas" relacionadas com o tema do amor.



Um casal que deseje celebrar o romance num motel pode contar com privacidade e sigilo. Há motéis onde basta selecionar o quarto numa máquina especial localizada à entrada do alojamento, sem ter de trocar qualquer diálogo com funcionários do empreendimento.



Ao selecionar o número do quarto, o cliente vê a barreira do 'check-in' e a porta da garagem do quarto abrirem automaticamente, obtendo desta forma o acesso direto ao quarto.



O 'check-out' dos clientes também pode ser totalmente sigiloso, porque basta pagar numa máquina e a barreira das traseiras do motel abre.



Segundo uma funcionária de um dos motéis do Porto, estes alojamentos em Portugal servem muitas vezes para reconciliações quando os casamentos já não estão a 100% e cada vez mais há mulheres a marcarem quartos para fazer uma surpresa ao marido nos aniversários ou simplesmente para quebrar a rotina, com erotismo e sensualidade.