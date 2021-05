Motoristas de transportes públicos da Madeira estão a ser vacinados contra a Covid-19

O processo de vacinação dos motoristas dos transportes públicos coletivos de passageiros foi desencadeado na Madeira, e as autoridades de saúde consideraram prioritário o grupo de 520 profissionais que operam no setor, foi esta quinta-feira anunciado.

Numa nota divulgada, o secretário da Economia e Transportes Terrestres madeirense, o centrista Rui Barreto, diz que a vacinação destes profissionais "é fundamental, atendendo à importância do setor e à necessidade de o preparar para uma crescente retoma de alguma normalidade".

Rui Barreto e o secretário da Saúde, Pedro Ramos, acompanharam hoje a vacinação destes motoristas no centro instalado no Madeira Tecnopolo, no Funchal.

"No atual contexto económico, a vacinação dos motoristas transmite uma imagem de confiança para os utentes da Região e para quem nos visita, sendo uma mais-valia nesta fase da retoma", argumentou o governante insular.

A informação salienta que o executivo madeirense "decidiu integrar nos grupos prioritários do Plano Regional de Vacinação da covid-19 os cerca 520 motoristas que operam no setor dos transportes públicos, priorizando, por idade e por aqueles com maior contacto com o público".

Os motoristas de todos os operadores de transportes na Madeira --- Horários do Funchal, SAM, Rodoeste, EACL e Moinho Rent-a-car --- estão incluídos nesta fase de referenciação para a vacinação do plano regional, por serem considerados 'serviços críticos'.

o governante madeirense sublinha que a decisão de priorizar este grupo de profissionais "contribui para a sua segurança" e a dos utentes dos transportes públicos.

A vacinação vem complementar as medidas de segurança em vigor, nomeadamente a redução da lotação dos autocarros para dois terços, a obrigatoriedade do uso de máscara a bordo, a desinfeção diária dos autocarros, a disponibilização de álcool gel à entrada e na cabine do motorista e ainda separadores acrílicos que garantem maior proteção aos trabalhadores.

O secretário regional realçou que "todo o processo de vacinação e monitorização dos utentes está extremamente bem organizado e a decorrer nas melhores condições".

Segundo os dados disponibilizados pelo Governo da Madeira foram administradas na Madeira 139.319 vacinas contra a covid-19 desde 31 de dezembro de 2020. Destas, 92.668 são primeira dose e 46.561 os que já têm segunda inoculação.

De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou hoje seis novos casos de covid-19, todos de transmissão local, e 41 doentes recuperados, contabilizando um total de 225 casos ativos.

O arquipélago conta com 225 casos ativos, 16 dos quais são casos importados e 209 de transmissão local, aponta a DRS, mencionando no boletim epidemiológico que estão internadas oito pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, duas da quais os Cuidados Intensivos.

A região reporta 72 óbitos relacionados com a doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3,5 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 847.006 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.