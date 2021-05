Motoristas TVDE congratulam-se com reforço da testagem à Covid-19 mas queriam vacinação

O Sindicato dos Motoristas TVDE congratulou-se hoje com o anúncio do reforço da testagem à covid-19 ao setor, considerando, no entanto, que a medida devia ir mais longe e abranger a vacinação.

Em declarações à Lusa, António Fernandes, porta-voz do sindicato considerou tratar-se de uma medida "positiva", mas defendeu que "o mais positivo seria a vacinação de todos os motoristas independentemente da idade".

Na terça-feira, o coordenador da 'task-force' criada pelo Governo para a promoção do plano de testagem no âmbito da pandemia de covid-19 explicou que será desenvolvido, a partir de sexta-feira, "um programa de sensibilização e de testagem" junto dos prestadores dos serviços de entregas, táxis e transporte em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas (TVDE).

De acordo com António Fernandes, a medida foi "bem acolhida por todos".

"Não é só bom para nós, mas também para o setor do táxi e outros. Quanto mais testagem houver, podemos não só reduzir, como também controlar os números", afirmou, realçando a importância de a medida ser implementada não só em Lisboa, Porto e Algarve, mas por todo o país.

António Fernandes lembrou ainda que o setor atualmente continua a "passar por algumas dificuldades", situação que não se resume só a dificuldades sentidas pelos motoristas, mas também pelas empresas parceiras.

"Tudo por causa das tarifas que as plataformas baixaram desde que começou a pandemia, o que põe em causa o investimento para as empresas, mas tambem o justo valor do trabalho dos motoristas", sublinhou, adiantando que alguns problemas do setor já estão identificados e que estão a ser acompanhados nos grupos criados de avaliação do setor.

