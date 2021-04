O chumbo da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ao Montijo reavivou a defesa do aeroporto de Beja, que tem valências para uso civil e industrial.









“Temos um aeroporto já feito, que pode crescer, ao contrário da Portela e Faro, que estão esgotados”, diz Florival Baioa, do Movimento Beja Merece+, que junta cidadãos de vários quadrantes profissionais, políticos e sociais.

Este movimento defende um binómio aeroportuário (via Porto de Sines) conectável por linha ferroviária de velocidade alta – Beja ficaria ligada às principais regiões: Lisboa (40 minutos), Faro e Badajoz (20 minutos), Madrid (125 minutos). Entretanto, a Infraestruturas de Portugal já anunciou que vai estudar a ligação do aeroporto de Beja à linha ferroviária do Alentejo. “Há a ideia errada de que queremos substituir-nos ao aeroporto de Lisboa; nada disso! Para além de aeroporto para passageiros, Beja pode ser um ‘hub’ importante para transitários, permitindo que as mercadorias cheguem mais rapidamente à Europa, potenciando assim a infraestrutura existente”, diz Florival Baioa, lembrando que o Porto de Sines quer usar o aeroporto de Beja para zona franca comercial e industrial. Lamenta, no entanto, a falta de interesse do poder central no Baixo Alentejo: “A região foi ignorada no Plano de Recuperação e Resiliência”.





O aproveitamento do aeroporto de Beja permitiria, também, criar emprego e travar a desertificação numa região que perde anualmente 1% da sua população, lembra Florival Baioa.