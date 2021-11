Movimento cívico considera precipitada reapreciação parlamentar do decreto da Eutanásia

O movimento cívico Stop Eutanásia considerou esta quarta-feira "estranho e precipitado" que os deputados se preparem para reapreciar o decreto sobre a morte medicamente assistida vetado pelo Presidente da República, face à possibilidade de dissolução do parlamento.

"Estamos a um dia de termos o parlamento dissolvido e a horas da votação do novo texto da lei da eutanásia. Parece estranho e precipitado", refere uma carta do movimento entregue esta quarta-feira na Assembleia da República, na véspera do debate sobre esta matéria.

A missiva, que pretende ser "um grito de socorro", defende que esta "não é a hora de avançar com a eutanásia", mas sim com a adoção de políticas que "humanizem e reconheçam o valor intrínseco da dignidade de todas as pessoas".