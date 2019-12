Movimento 'Giving Tuesday' chega hoje a Portugal

"Dar para mudar". Este é o lema da iniciativa 'Giving Tuesday' que tem como principal objetivo criar uma corrente solidária onde qualquer pessoa pode ajudar as causas que lhe são mais queridas. Todas as campanhas disponíveis estão divulgadas no site givingtuesday.pt e qualquer indivíduo, empresa ou estabelecimento de ensino pode contribuir online.

A base do movimento tem origem nas redes sociais e qualquer pessoa pode participar através de contribuições monetárias, divulgação de informação com a hashtag #GivingTuesdayPT ou com a doação de bens.





Associações como a Operação Nariz Vermelho, a Unicef, a Amnistia de Portugal ou a Animalife fazem parte da lista de projetos que integram esta causa que inclui áreas como o ambiente, a educação, o desporto e a pobreza.

Este conceito, que surgiu em 2012 através de uma cofundação entre as Nações Unidas e a 92StreetY, acontece na primeira terça-feira depois da ‘Black Friday’ e tem como objetivo combater o consumismo presente no decorrer dos últimos dias. A ideia, deste que é o maior movimento de solidariedade do mundo, é criar "uma onda massiva de generosidade que dure para além do dia do' GivingTuesday' e que atinja todas as pessoas do planeta", tal como descreve o site da iniciativa.

A campanha conta já com a participação de mais de 70 países espalhados pelo mundo.